Keine Angst vor dem S-Link

Alles bleibt, wie es ist. Der Bau des S-Link verheißt den Autofahrern glanzvolle Zeiten. Unter die Erde mit lästigen Öffi-Staus, oberirdisch wird reduziert. Sieben Stockwerke hinunter mit den Fußgängern/-innen. Oben gibt es wenig einladende Neuerungen für sie. Die Mirabellgarage und der Parkplatz darüber bleiben. Radwege sind nicht geplant.

Das kündigte Stadträtin Unterkofler vor Kurzem im Planungsausschuss an. So viel zur Verkehrsberuhigung und dem politischen Willen der ÖVP. Nicht von ungefähr gibt es keine einschneidenden Planungen zur Reduktion des Durchzugverkehrs, weder jetzt noch in der Zukunft. Die angedachten Zubringer wie Ischlerbahn, staufreier Busverkehr von Mattsee oder unmittelbare Maßnahmen, um den Verkehr aus der Stadt zu bringen, bleiben leeres Gerede. Die SPÖ hofft mit ihrem Nein zum S-Link Stimmen für die Gemeinderatswahl zu gewinnen. Die Bürgerliste glaubt an Wunder und verharmlost die Vorzeichen des Unwillens in dieser Stadt der Autoaffinen. ÖVP und Wirtschaftskammer arbeiten für ihr Klientel, die Autofahrer/-innen und die Baufirmen. An zukunftsfähigen Lösungen sind sie nicht interessiert. Stau ist unser Schicksal. Das verhindert auch kein S-Link.

Ulrike Träxler, 5020 Salzburg