Keine annehmbaren Toilettenanlagen

Zum "Standpunkt" von Hermann Fröschl am 28. 12.: Sehr geehrter Herr Fröschl, Salzburg nörgelt, zaudert, aber schlimmer, es erledigt die grundlegendsten Hausaufgaben nicht, und das seit Jahrzehnten. Wir geben uns als Weltstadt aus und sind nicht in der Lage, auch nur einigermaßen annehmbare Toilettenanlagen zur Verfügung zu stellen. Beispiel Bereich Mirabellplatz - nicht nur viele Touristen kommen hier an, auch viele Pendler und Einheimische wechseln hier den Bus oder kommen an, am Donnerstag gibt es den größten Wochenmarkt hier, aber Toiletten? Weder barrierefrei noch in einem Zustand, dass man sich nicht schämen müsste, und viel zu wenige. Noch immer betreten viele Flachgauer die Stadt beim "Hofwirt" und gehen die Linzer Gasse runter - öffentliche Toiletten? Fehlanzeige - das Angebot beim Fischmarkt ist auch nur beschämend (sollte man es bis dorthin geschafft haben). Seit Jahrzehnten hat sich an dieser unwürdigen und beschämenden Situation nichts verändert - und das lässt mich wirklich an der Lösungskompetenz dieser Stadt zweifeln. Zum Bau und Betrieb von Toilettenanlagen ist kein Mut erforderlich, jede Autobahnstation bringt das zustande, auch auf der Festung ist das Angebot inzwischen gut, oder im Salzbergwerk Hallein, aber in der Innenstadt? Gefährdet so ein Missstand nicht den Weltkulturerbestatus - unbesuchbar?

Aber sich eines solchen, in vielen Fällen jedoch sehr dringlichen Problems anzunehmen ist nicht sehr attraktiv, und der Bürgermeister meint ja nur lakonisch, es gäbe genug Lokale.

Ich habe die Hoffnung inzwischen ziemlich aufgegeben und das Vertrauen in eine positive Entwicklung ist auf einem Tiefststand, obwohl ich mich Jahrzehnte für eine positive Entwicklung eingesetzt habe.

Happy New Year, vielen Dank an die Putzkolonnen, die jeden Morgen Großartiges leisten!



Dr. Heidi Reiter, LAbg. a. D., Bundesrätin a. D.,