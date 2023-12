Herr Waldner forderte im Brief an die SN vom 4. 12. dazu auf, die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" wegen entstehender Schäden härter zu bestrafen. Er übersieht, dass die Schädigung der Erde durch CO₂, Methan, Müll, Plastik, also durch unseren übermäßigen Konsum stattfindet und nicht durch ein paar Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Ich fordere keine Bestrafung der vielen Umwelt-Zerstörer/-innen, sondern ein Umdenken zum Wohl unserer Nachkommen und unserer Erde.

Konrad Egger, 5083 St. Leonhard in Grödig