Das hat der Westen wieder "notwendig" gehabt. Lawrows Abreise hätte gar nicht stattfinden können, so man Russland einfach ausgeladen hätte. Was hat er bei dem Gipfel verloren - Russland hat den Krieg verursacht und das wäre ein Grund, Vertreter dieses Landes einfach gar nicht einzuladen. Man hat mit Russland derzeit wirklich nichts zu besprechen - also weg mit Lawrow.

Maximilian Edelbacher, 1190 Wien