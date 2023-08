Keine Chance für Jungfamilien auf ein Eigenheim

Nicht die gestiegenen Kreditzinsen sind das Problem, sondern der unglaubliche Anstieg der Wohnungs- und Grundstückspreise der letzten Jahre. Meine Eltern waren in den 1980er-Jahren mit Kreditzinsen im zweistelligen Bereich konfrontiert. Kreditzinsen der letzten Jahre, die unter 2% lagen, haben die Immobilienblase weiter angeheizt und so die Immobilienpreise nach dem Angebot-und-Nachfrage-Prinzip weiter in die Höhe getrieben.

Wäre eine Immobilie für eine Jungfamilie für 300.000 Euro zu haben, sind auch die geforderten 20% Eigenmittel (60.000 Euro) und eine Rückzahlung der Restsumme halbwegs zu stemmen. Das Problem ist, dass solch eine Wohnung in der Stadt wahrscheinlich das Dreifache kostet und das ist die eigentliche Thematik. Von den derzeitigen Grundstückspreisen, der mangelnden Verfügbarkeit und den explodierenden Baukosten will ich gar nicht sprechen - alles in allem: unrealistisch für alle jungen Bürger unseres Bundeslandes. Wollen wir wirklich ein Salzburg, welches von Spitzenverdienern bewohnt wird, während junge Menschen Alternativen suchen müssen und beispielsweise in weniger begehrte Lagen abwandern bzw. nie die Chance haben, sich ein Eigenheim im Bundesland Salzburg zu schaffen? Zu bedenken ist auch, dass gleichzeitig das Know-how fortzieht. Also ich würde mir einen Mix aus unterschiedlichen Lohnschichten wünschen. Liebe Politiker/-innen, was wünschen Sie sich für die Kinder "Ihres" Bundeslandes?



Kornelia Kossmann, MA, BEd, 5421 Adnet