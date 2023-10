Die Artikel über die Senior/-innen hat mir wieder bewiesen, dass ich nicht umsonst die SN abonniert habe. Ich bin allerdings mit meinen 80 Jahren noch voll in Betrieb, mehrere Ehrenämter, freier Journalist bei den VN und Reisen um die halbe Welt sind für mich und meine körperliche und geistige Beweglichkeit sehr wichtig. Dabei erfährt man auch, wie in anderen Ländern mit den "Alten" umgegangen wird. Ich war gerade auf einer kleinen philippinischen Insel in der Mindanaosee, Siquijor, und habe hier erlebt wie die Alten geschätzt werden. Ab 60 Jahren bekommt man die "Senior Card", damit bekommt man in Geschäften und Restaurants zehn bis zwanzig Prozent Rabatt, wenn sie irgendwo hineingehen wollen und es steht eine lange Schlange davor, dann gehen sie schnurstracks an allen vorbei und hinein und kein Mensch wird sich aufregen. Ein Beweis war das Einchecken in Manila. Eine endlos lange Schlange stand vor sechs Schaltern an, ich stellte mich in die Mitte und kein Mensch maulte. Nach etwa fünf Minuten baute sich ein Mann vor mir auf, fragte wie alt ich bin, schnappte mich und führte mich zu einem leeren Schalter, an dem ich dann sofort einchecken konnte. Hut ab! Dazu noch etwas, auf den Philippinen muss jeder und jede (!) alle fünf Jahre zu einer Gesundenuntersuchung und das sein autofahrendes Leben lang. Also keine Diffamierung der Alten, sondern eine ganz normale und auch für uns vorstellbare Prüfung.

Dazu noch eine Randbemerkung bezüglich Arbeiten über die Pension hinaus, für meine journalistische Tätigkeit bekomme ich jährlich circa 2000 Euro, davon muss ich allerdings über 600 Euro wieder dem Staat abliefern, also betreibe ich ein sehr teures Hobby!



Hans Bösch Cpt.a.D., 6713 Ludesch