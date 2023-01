Keine Einreisetests für Touristen aus China?

Versteht das jemand noch? Es wird noch "überlegt"? Liebe Regierung! Haben wir immer noch nichts gelernt? Jetzt, wo die chinesische Bevölkerung die höchsten Coronazahlen überhaupt hat, werden sie wieder in die Welt geschickt … für die Einreise nach Österreich brauchen sie keinen Test vorweisen? Und wir warten ab, ob vielleicht wieder neue Mutationen kommen? Denkt hier eigentlich jemand?

Was bitte ist hier so schwierig - vorm Einchecken PCR-Test vorweisen - fertig!

Mussten wir in der Vergangenheit auch alle tun. Warten wir jetzt wieder was passiert und ergreifen dann wieder Maßnahmen? Weil wir ja eh so gut immunisiert sind. Geht's noch? Entschuldigung - aber das geht über meinen logischen Hausverstand!



Gerda Mayer, 5400 Hallein