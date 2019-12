Keine Freude mit der Himmelsrampe

Endlich haben die Verantwortlichen der Schafbergbahn eingesehen, dass es höchst an der Zeit ist, den Schafberg an die Moderne anzupassen.

Früher glaubte ich, der Berggipfel selbst sei die Aussichtsplattform, die einen staunen lässt. Heute weiß ich, dass nur stählerne Five Fingers, Skywalks und Himmelsrampen den ultimativen Kick fürs Selfie bringen.

Früher musste ich festes Schuhwerk tragen, um den Berg zu erklimmen. Heute kann ich zwischen Flip-Flops und Goldsandalen wählen, wenn ich mit der Bahn hinauffahre.

Früher hatte ich Windjacke, Haube und sogar Handschuhe im Rucksack. Heute machen mir Natur und Wetter keinen Strich durch meine Planung. Das Ende des Schrägaufzugs ist überdacht und wetterfest!

Früher hatte ich Jause und Getränk mitzuschleppen, heute kann ich am Top in einer "Schutzhütte" regionale Schmankerl erstehen. Dass ich das noch erleben darf!



Ingrid Dammayr, 4320 Perg