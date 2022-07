Keine Frieden ohne Angriffsstopp

Zum Brief an die SN "Sofortige Verhandlungen" von Dipl.-Ing. Gunther Fally (SN, 16. 7.):

Herr Fally, Sie möchten einen Weg zum Frieden vorschlagen, um den Ukraine-Krieg und die europäische Krise verständlicherweise "rasch" zu beenden. Einen vehement und sofort angeordneten Weg, mit konkreten Forderungen an den Westen, um vermutlich nicht länger spüren zu müssen, dass Herr Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine auch den sogenannten "dekadenten Westen" mitmeint, den er mit dem Gas-Hebel in der Hand mit erpresst und sich damit erhofft, den Zusammenhalt und die Einigkeit Europas in der Ablehnung dieses Krieges zu schwächen und zu zerstreuen.

Doch bedenken Sie: In der "Hitze dieses Gefechtes", das durch einen lange vorbereiteten Überfall Russlands auf die Ukraine ausgelöst wurde, Frieden erreichen und Krisen beenden zu wollen, wird im Standhalten gegenüber dem Aggressor, einen sehr langen Atem erfordern.

Ein ausverhandelter sofortiger Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine würde voraussetzen, dass von russischer Seite der militärische Angriff auf die Ukraine auf allen Fronten eingestellt und ein Truppenabzug angeordnet wird.

Bei Friedensverhandlungen mit dem Ziel, eines Tages einen gerechten Frieden zu erreichen, müsste wohl zuerst Russland seine eroberten Gebiete an die Ukraine zurückgeben.

Der von Ihnen ebenfalls zu stoppende, sogenannte Wirtschaftskrieg gegen Russland hat ursächlich mit dem schweren politischen Fehlverhalten des Kreml-Herren Wladimir Putin zu tun und sollte ihn mit Sanktionen nötigen, den Krieg zu beenden. Würde jedoch der Westen die Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine ohne kontrollierten, russischen Truppenabzug stoppen und die Sanktionen gegen Russland ohne Putins Einlenken beenden, käme das einer Kapitulation vor der Kriegslust und den Machtinteressen Putins gleich.

Eine Zukunft der Unsicherheit und der Gefährdung der Region durch einen unberechenbaren Despoten mit weltweitem Zerstörungspotential, möchte ich mir nicht ausmalen.

Also bleiben die Regierungen der EU mehrheitlich bei ihrem Weg und beschließen zwischenzeitlich die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Europa abzufedern. Sie setzen auf die Mitarbeit der Bevölkerung, damit niemand kalt duschen oder frieren muss, damit möglichst niemand das Einkommen verliert und die Energieversorgung weitestgehend gewährleistet bleibt. Es liegt auch im Sinne des Klimaschutzes, eine Zukunft vorzubereiten, in der wir von russischem Gas und Öl völlig unabhängig werden bzw. ausschließlich umwelt- und klimafreundliche Energiequellen zu nutzen im Stande sind.





Petra Buchner, 5110 Oberndorf