Keine Geschäfte für Dinge des Alltags

Ich war schockiert, als ich vor einiger Zeit in den SN über die hohen Mieten bei den Geschäften der Altstadt las. Es wundert mich nicht, dass viele Geschäftsleute aufgeben, denn das kann sich nicht rechnen. Für einen Bewohner der Altstadt ist es allerdings traurig geworden. Man bekommt für den Alltag nichts mehr zu kaufen. Man ist gezwungen, zum Europark, zu Obi oder zum Baumarkt zu fahren.

Es gab früher zwei Geschäfte, Stumpf und Ziegler, wo man alles für den Garten bekam. Es gab in der Goldgasse Epp und Gschmeidler, wo man Farben, Pinsel, Tapeten etc. kaufen konnte. Man muss froh sein, dass es die Küchenfee gibt, aber man vermisst ein großes Geschirrgeschäft wie Roittner und Steiner. Man erkennt von außen kaum, welch reiches Angebot die Firma Hackenbuchner bietet, ein zweites Papiergeschäft wäre sicher gut. In der Altstadt gibt es kein Spielzeuggeschäft mehr. Als ich eine Bekannte fragte, wo sie Spielzeug für ihre Enkelkinder kaufe, sagte sie Amazon. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ich appelliere an die Stadt, dass sie, wenn Geschäfte frei werden, die der Stadt gehören, sich für wichtige Branchen einsetzt.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg