Keine Handschlagqualität

Zum Bericht über die Wahl von Wolfgang Auer zum neuen Bezirksobmann der Tennengauer Volkspartei möchte ich Folgendes sagen:

Die Aussage unseres Landeshauptmannes Wilfried Haslauer, Bürgermeister Auer (Adnet) besitze Handschlagqualität, muss ich leider aus eigener Erfahrung widerlegen. Wie ja endlich der Bevölkerung bekannt ist, setzen sich unser Herr Bürgermeister Auer und die Mehrheit seiner Gemeindevertreter vehement für die Erweiterung von Schlotterer auf den schönsten Feldern von Adnet ein. Darum war ihm und seinen Mitstreitern jedes Mittel recht, um uns, welche sich für den Erhalt der Natur und der Lebensqualität vom Verein "Rettet die Adnetfelder für zukünftige Generationen" einsetzen, außer Gefecht zu stellen.

Bei einer öffentlichen Gemeindevertretungssitzung wurden Bürger vor dem Gemeindeamt von Gemeindemitarbeitern "aussortiert", die einen durften im warm beheizten Sitzungssaal teilnehmen, die anderen, ich zum Beispiel, in der kalten Tiefgarage. Bei einer darauf folgenden Gemeindevertretungssitzung bat ich Bürgermeister Auer, er möge bitte ein Mikrofon benützen, ich konnte ihn mit seinem Mundschutz nicht verstehen. Er verweigerte meine Bitte. Ein andermal wollte ich bei der Fragestunde Fragen stellen, doch er behauptete, die Fragestunde sei vorbei. Wo bleibt hier die Wertschätzung gegenüber den Bürgern?

Ich schrieb auch schon mehrere Gemeindeaufsichtsbeschwerden. Zur Erinnerung: 430 Unterschriften ließ Herr Bürgermeister mit seinen Anhängern einfach für ungültig erklären. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Herr Bürgermeister Auer zu uns sagte (betr. Schlotterer, Abänderung REK), warum wir uns so aufregten, es ginge um nichts. Was soll man dazu sagen? Es wurde abgeändert, obwohl kein öffentliches Interesse besteht, die schönen wertvollen Felder, die eigentlich unserer Lebensmittelsicherheit dienen sollen, zum Vorteil eines internationalen Großkonzerns zu opfern.

Der Präsident des Gemeindebunds und ÖVP-Bürgermeister von Grafenwörth hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass die Flächenwidmungskompetenz den Bürgermeistern nicht entzogen wird. Ich war auch einmal bei der Landjugend, doch jetzt bin ich von der Volkspartei ohne Handschlagqualität enttäuscht.







Waltraud Rehrl, 5421 Adnet