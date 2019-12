Keine Herbergsuche im Jahr 2019

In dem Leserbrief erweckt Alfred Moser aus Schleedorf (SN vom 27. 12.) den Eindruck, wir hätten eine werdende Mutter unmittelbar vor der Geburt vom Uniklinikum LKH in die Landesklinik Hallein verlegt, weil die Dame über keine Zusatzversicherung verfügte.

Dieser Vorwurf ist unrichtig und kränkend. Richtig ist: Die Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe im LKH und in Hallein werden als eine Abteilung geführt - mit Professor Thorsten Fischer als gemeinsamen Vorstand. Daher ist es in Ausnahmefällen möglich, dass Patientinnen von Salzburg nach Hallein verlegt werden, sollte es im LKH keine freie Kapazität in den Kreißsälen oder auf den Bettenstationen geben. Allerdings ist das keinesfalls von einer Zusatzversicherung abhängig! Und: Es werden auch keine Frauen verlegt, die unmittelbar vor der Entbindung stehen!

Für Transporte stehen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge zur Verfügung. Aber natürlich ist es den werdenden Eltern selbst überlassen, mit dem privaten Auto zu fahren. In Salzburg und Hallein arbeiten Teams von engagierten und bestens ausgebildeten Hebammen, die ausschließlich das Wohl der Mütter und Babys im Sinn haben und Ort und Zeit der Geburt sicher nicht von einer Zusatzversicherung abhängig machen.





Tamara Meyhöfer,, Leitende Hebamme an der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 5020 Salzburg