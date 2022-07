Keine Informationen zum Stromausfall

Am Donnerstag, 21. 7. 2022, war abends in Salzburg-Parsch ab etwa 21.40 Uhr fast eine ganze Stunde in unserer Umgebung der Strom weg, alles war dunkel und es war unmöglich, irgendeine Information dazu zu bekommen. Weder bekam man von zwei Wachstuben (bzw. wusste eine gar nichts) noch von der Feuerwehr eine Auskunft zum Geschehen. Ich habe in keiner Radiosendung etwas erfahren, noch in den 7.00-Uhr-Morgennachrichten. Für einen Artikel in "Salzburger Nachrichten" wie auch "Krone" war es wohl schon zu spät?

Auf der Homepage der Salzburg AG stand zu der Zeit: keine Störung bekannt! Am Nachbarhaus stocherte gegen 22.30 Uhr eine Polizeistreife mit Taschenlampen ratlos herum, wohl wegen eines (stillen?) Alarms aufgrund des Stromausfalls. Darauf angesprochen, wussten die Polizisten nichts vom Stromausfall und haben anscheinend gar nicht bemerkt, dass in den ganzen Straßen rundherum kein einziges Licht, auch nicht die Straßenbeleuchtung, brannte. Nach etwa einer guten Stunde war der Spuk, mit Taschenlampe und Kerze durch die dunkle Wohnung zu laufen, wieder vorbei.

Aber kurze Frage: Wie schaut unser Krisenmanagement und die damit verbundene Informationsstrategie aus? Wer hat Verantwortung und wer trägt sie wirklich? Gibt es Pläne und funktionieren die auch? Stichwort Blackout, das immer wieder herumgeistert. Wie wird Information an Behörden

und Versorger verteilt, damit man als besorgter Bewohner nicht dumm und ratlos stirbt? Danke!



