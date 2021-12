Ich habe in der Schule gelernt das 1 + 1 = 2 ergibt.

Vor etwa einem Jahr war ich als Kontaktperson 14 Tage in Quarantäne, da ich beim Mittagessen mit einem Kollegen, der am nächsten Tag an Corona erkrankte, zusammengesessen bin. Im Bescheid der Bezirkshauptmannschaft standen die genauen Angaben, wie ich mich zu verhalten habe und welche Folgen ein zuwiderhandeln nach sich ziehen kann.

Heute, ein Jahr später, die Coronazahlen höher denn je, bin ich wieder Kontaktperson, diesmal ist meine Frau erkrankt. Die Dame vom Kontakttracing hat diesmal mitgeteilt, dass ich, als im gemeinsamen Haushalt lebende Person, keine Kontaktperson nach den geltenden Rechtsvorschriften bin. Ich kann also normal außer Haus gehen, am Arbeitsplatz mit den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen arbeiten und eigentlich so tun, als ob nichts wäre. Ich bin durch die verschiedensten Politikeraussagen und den Auflagen zur Pandemiebekämpfung unsicher, ob 1 + 1 wirklich 2 ist.

Schön langsam beginne ich mich zu fragen, was die Politik bezweckt. Soll die Pandemie eingedämmt werden oder wird die Durchseuchung der Bevölkerung billigend in Kauf genommen, da die geimpften ohnehin einen "leichteren Verlauf" haben? Meine Frau und ich sind drei Mal geimpft.

Josef Löffelberger, 5411 Oberalm