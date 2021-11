Keine Kontaktpersonen Verfolgung in der Schule

Die Landessanitätsdirektion hat also beschlossen, jetzt bei stark steigenden Fallzahlen und landesweiten Beschränkungen die Kontaktpersonen in Schulen nicht mehr zu ermitteln. Als Grund dafür wurde der zeitlich hohe Aufwand für die lückenlose Erhebung der Kontaktpersonen aufgeführt. Der Anstieg der Covid-Infektionen wird seit Monaten vorhergesagt. Wie kann es sein, dass (schon wieder) zu wenige Mitarbeiter/-innen im Contact-Tracing sind? Und gilt die Vorgangsweise ernsthaft gleichermaßen für geimpfte wie ungeimpfte Schüler/-innen und Lehrer/-innen? Und: Wie kann ein Bundesland die einheitliche "Behördliche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2-Kontaktpersonen" einfach nicht mehr befolgen?

Die Situation an den Schulen schaut (noch immer in Stufe 2) gerade so aus: Kein MNS im Klassenraum, keine Testpflicht für geimpfte Schüler/-innen und Lehrer/-innen (und das bei immer mehr Impfdurchbrüchen), keine Möglichkeit, die richtige Handhabung der Antigentests in einer Klasse sicherzustellen - Lehrer/-innen sind kein Gesundheitspersonal und auch in keiner Weise dafür ausgerüstet. Zusätzlich wurde die Gültigkeit der Antigentests ("Ninja-Pass") verlängert (!), während überall sonst die Geltungszeiträume der Tests verkürzt werden. Während in vielen Bereichen die Antigen-Tests in Kürze überhaupt ihre Gültigkeit verlieren sind sie in der Schule noch "gut genug". (So wird definitiv auch kein Anreiz für Impfungen gesetzt.) Die angekündigte 2 ½ G-Regel an allen Arbeitsplätzen zum Schutz der Bevölkerung gilt offensichtlich auch nicht für die Schule - eine Gefährdung aller am Schulbetrieb Beteiligten und deren Angehörigen wird hier wissentlich in Kauf genommen! Wo bleibt der mediale Aufschrei? Wer setzt sich für die Schüler/innen und deren Lehrer/-innen ein, die das Schulsystem am Laufen halten sollen?





Irene Schosseler, 5020 Salzburg