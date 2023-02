Keine Medienpolitik

Die Debatte über die Finanzierung des ORF ist beinahe so alt wie der heimische Rundfunk, geht zurück in Zeiten, als die großkoalitionären Politiker tatsächlich den Fragenkatalog der Reporter vorsortierten und unbotmäßige Fragen strichen. Eine Orbanisierung Jahrzehnte vor der Erfindung des Begriffs und zumindest theoretische Grundlage des verwegenenen medialen Feldversuchs, den der entlarvte türkise Wunderwuzzi mit einem Längenbegriff als Namen im Sinn gehabt haben dürfte.

Bei allen Reformen zur Finanzierung (warum halbiert man nicht einfach die Basisgebühr und holt sich die andere Hälfte aus dem Budget?) wäre eines mit einem Blick in die Regionen von ARD & ZDF absolut wünschenswert: keine Werbung, wie in Deutschlands Öffentlich-Rechtlichen praktiziert, nach 20 Uhr. Bei uns ist es ja gang und gäbe, auch noch um 23 Uhr und später irgendwelche Botschaften zur Konsumenten-Quälerei auszustrahlen.

Wie schaffen das die deutschen Medienmacher im TV-Bereich? Zudem könnte man auch einen ORF-Förderverein auf freiwilliger Basis ins Leben rufen und die Gebühren generell wie die Kirchensteuer steuermildernd einbringen.

All das wäre keine Hexerei und würde zumindest dem vorbeugen, dass der Rundfunk selber zum unmittelbaren Nachbar in Not wird. Dann wäre auch das Licht ins Dunkel-Spendenkonto in eigener Sache nicht mehr weit …



Roland Ruess, 5162 Obertrum