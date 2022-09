Keine Meinungsfreiheit auf ÖGB-Demo?

Ganz Europa stöhnt derzeit unter den exorbitant gestiegenen Preisen. Kürzlich wurde ich am Salzburger Bahnhof von Zettelverteilern eingeladen, am Samstag, 17. 9., an einer Demo des ÖGB gegen den starken Preisanstieg teilzunehmen. Ich bastelte mir also ein Plakat, auf dem ich darauf hinwies, dass ich die EU-Sanktionen für ursächlich für die explodierenden Preise halte und forderte ein Ende der Sanktionen. Zu Beginn des Umzugs wurden an die anderen Teilnehmer vorgedruckte Plakate ausgeteilt, welche entweder einzig die Forderung "Preise runter" oder ein ÖGB-Logo zeigten.

Mindestens zehn Mal wurde ich von Leuten angesprochen, die mir zu meinem individuellen Plakat gratulierten. Nach einer Stunde aber kamen mitten auf der Staatsbrücke zwei Damen auf mich zu und machten mich darauf aufmerksam, dass mein Plakat "nicht zum Thema passen" würde. Ich bedankte mich höflich für diese Anmerkung und verwies darauf, dass ich eben die Ursache für die hohen Preise darin zu erkennen glaube. Nun meinten die Damen, sie hätten den Auftrag, mich zu ersuchen, mein Plakat zu entfernen. Nun verlangte ich, ihren Auftraggeber sprechen zu können. Widerwillig näherte sich ein Herr samt Security und forderte nun ebenfalls, dass ich entweder mein Plakat entfernen oder die Veranstaltung verlassen müsse. Ich wies nochmals darauf hin, dass mein Plakat zum Thema passt, ich ÖGB-Mitglied bin und dies öffentlicher Grund sei. Dennoch warf mich der Leiter der Veranstaltung schließlich aus der Demo.

Meinungsfreiheit ist also auf Demos des ÖGB nicht erwünscht. Diese Organisation hat anscheinend große Angst davor, dass sich ein Politiker durch die Meinung eines Teilnehmers gekränkt fühlen könnte. Und das soll unsere Vertretung sein?





Martin Gasser, 5202 Neumarkt