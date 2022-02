Keine neuen Steuern - wie lange?

Inflation, Teuerung, Nullzinspolitik trifft sehr viele Bürger extrem hart und macht Vermögensaufbau und Vorsorge für Geringverdiener und Einkommensschwache jedenfalls unmöglich. Wenige Politiker kümmern sich um diese zentralen Themen, verlieren sich lieber in Nebensächlichkeiten und Personalia. Forderungen an den Staat, die dann wieder nur als Steuern und Abgaben auf die scheinbar Begünstigten zurückschlagen, folgen auch ein bisschen einem abgegriffenen billigen Schema. "Danaergeschenke" (also eine sich schlussendlich schädlich erweisende Gabe) nennt man dies. Erfreulich ist momentan immerhin, dass der Finanzminister verspricht, keine neuen Steuern einzuführen. Aber man ist zu Recht voller Skepsis, denn solche wohlklingenden Versprechungen wurden schon so oft abgegeben und so oft nicht eingehalten. Soll es diesmal anders sein, angesichts der Rekordverschuldung? "Änderungen vorbehalten", das wäre schön, würde das immer auch dazugesagt werden. Der Ehrlichkeit zuliebe.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt