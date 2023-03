Keine Ordnung darf mich einengen ...

Ob der Koalition in Niederösterreich ergeben sich ganz neue Fragen: Wenn Rückzahlung der Corona-Strafen mit Steuergeld, genügt nicht dann auch Anruf bei Herrn Landbauer zur Erstattung einer Strafe wegen zu hoher Geschwindigkeit? Bekanntlich war ja schon der Herr Kickl für höheres Tempo auf Autobahnen!? Also bitte, wenn schon Strafe bei Tempo 80 in der 30er Zone, dann bitte sofortige Rückzahlung. Schließlich ist es ja mein selbstbestimmtes Recht zu fahren so schnell wie ich will. Keine Straßenverkehrsordnung darf mich einengen.

Bei näherer Betrachtung fällt mir da noch einiges ein …

Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer