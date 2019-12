Keine Rabatte mehr auf Liftkarten

Zu "Lehrer bekommen keinen Rabatt mehr auf neue Ski- und Liftkarten" in den SN vom 17. 12.: Ein Aufreger - ja für mich. Ich kann die Auffassung des Bildungsministeriums sehr gut nachvollziehen. Immerhin haben wir ja eine Expertenregierung. Wer kommt eigentlich auf eine Idee, Liftkarten an Lehrer (für "Bewegung und Sport") oder auch noch mehr zu verschenken oder stark vergünstigt abzugeben? Die Erkundung des Skiraums gehört zur Unterrichtsvorbereitung. Ich bin auch als Lehrer die Wandertage vorher abgegangen und habe keinesfalls doppelte Gebühren verrechnet.

Wenn die Seilbahnindustrie wirklich etwas für die Förderung des Skifahrens tun wollte, dann sollte sie die Preise senken. So einfach kann es sein.



Dietmar Schneidergruber, 5322 Hof