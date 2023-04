Keine Regung beim Zölibat im Vatikan

So sehen es offensichtlich die SN (",Der Zölibat bleibt ein Stolperstein'", 18. April 23) in einem Gespräch mit Erzbischof Gänswein. Bedauerlich wie abgehoben der ehemalige Privatsekretär von Papst Benedikt dieses Anliegen beurteilt. Außerdem ist der Zölibat ein zeitbedingtes kirchliches Gesetz, das für die Gesamtkirche erst 1139 eingeführt wurde. Diese disziplinäre Entscheidung der Kirche ist somit nicht ein "Geschenk Christi an die Kirche" (Gänswein in den SN). Freilich wollen alle, die für eine Freistellung der priesterlichen Lebensform eintreten, "schätzen und schützen", dass Christus die Ehelosigkeit als einen wichtigen Wert und damit eine bedeutende Haltung in der christlichen Spiritualität sieht ("wer es fassen kann ...").

Weil der Vatikan offensichtlich so eine enge Sicht in diesen Fragen hat, bräuchte es den Mut der Bischöfe den Papst auf dem Weg der Lösung der "heißen Eisen" (Freistellung der priesterlichen Lebensform und genauso auch die Weihe von Frauen) zu unterstützen. Deswegen ist Bischof Zsifkovics aus Eisenstadt zu danken, dass er in einem Interview im ORF gesagt hat "der Priester soll seine Lebensform frei wählen können", denn "die ganze Kirche ist hier gefordert, nachzudenken".

Weil der Kirche die Sorge um das Leben in den Gemeinden wichtig sein muss, muss sie es als ihre vorrangige Aufgabe sehen, darauf zu schauen, dass Seelsorge in diesen Räumen gut und menschennah möglich ist. Wenn das Konzil schon vor 60 Jahren vom Schritt ins Heute (Aggiornamento) gesprochen hat, so müssen heute endlich Lösungen gefunden werden, die für die Kirche im 21.Jahrhundert passen. Die Weihe von Frauen und die Freistellung der Lebensform der Priester gehören neben anderen (notwendig) zu lösenden Fragen dazu.





Gidi Außerhofer, "Pfarrerinitiative" und "Wir sind Kirche", 5400 Hallein