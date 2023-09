Keine Rennstrecke für Radfahrer

Die Kritik des Herrn DDr. Swozil (Leserbrief vom 20. September 2023) im Zusammenhang mit dem Tempowahnsinn auf der Ischlerbahntrasse trifft wohl auf die meisten Begegnungszonen auch unter anderem vor allem in Wien zu. Ich erlebe das täglich auf der Ringstraße, dass immer wieder gefährliche Situationen auf Grund des Fehlverhaltens von Zweiradfahrern (Fahrrad, E-Scooter, Fahrradlieferservice) entstehen, die oftmals auch zu Unfällen mit Verletzten und Toten führten. Es ist nicht nur das Schnellfahren der Raser ein Problem, sondern auch das Unverständnis für die Lebensberechtigung von Fußgehern und der Einhaltungspflicht von Verkehrsregeln - zum Beispiel an Kreuzungen (Haltepflicht vor Ampeln, Freihalten von Übergängen für Fußgeher, den Umständen angepasstes Fahrverhalten). Ich würde daher für die Einführung von amtlichen Nummerntafeln für Fahrräder und E-Scootern sowie für einen verpflichtenden Abschluss einer Unfallhaftpflichtversicherung stimmen. Außerdem würde ich eine Bestimmung begrüßen, die wie mancherorts in Frankreichs Gemeinden erlebt, Radfahrer die schneller als 10 Km/h fahren wollen von Radfahrstreifen und Begegnungszonen auf das übliche Straßennetz verbannt.





Nikolaus Novotný, 1010 Wien