Keine Sitzgelegenheit im Foyer

Konzert im Solitär: Man kommt zu gegebener Zeit, man zahlt die bestellten Karten, dann heißt es warten bis zum Einlass. Als alter Mensch hält man Ausschau nach einer Sitzgelegenheit in dem großen Foyer, aber da ist nichts. Einige Resopaltische sind zu sehen, an eine der Wände gereiht. Auf diese haben sich ein paar sportlichere Leute geschwungen, beim Anblick muss man an Hühner auf der Stange denken.

Ein freundliches Ticketfräulein gibt Auskunft: "Das ist jetzt überall so, dass es keine Sitzgelegenheit mehr gibt." Meiner Freundin und mir war das jedoch kein Trost.

Barbara Keller, 5020 Salzburg