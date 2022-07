Keine Sparmöglichkeiten in Kunst- und Kulturbetrieben

"Die Baumol´sche Kostenkrankheit" und die verheerenden Folgen einer hohen Inflation für Kunst und Kultur.

Dank an Frau Dr. Kainberger (SN, 5. Juli 2022), die wieder einmal punktgenau ihren Finger in eine - möglicherweise letale - Wunde der Kunst-und Kulturbetriebe in der Zeit einer gallopierenden Inflation legt.

Als ob Pandemie bedingte Verordnungen wie z.B. Veranstaltungsverbote der letzten 2,5 Jahre und die viele Jahre lang nicht valorisierten Kultursubventionen nicht eine ausreichend letale Dosis Gift wären. In der "Kunstproduktion" kann Produktivität nicht durch Ensparung gesteigert werden. Beispielsweise sind Orchesterstücke mit der vorgesehenen Besetzung zu spielen, Punkt.

Zum erwähnten "fair pay" für freischaffende KünstlerInnen (ich denke vorrangig an professionelle MusikerInnen und Orchester wie das FSOA Female Symphonic Orchestra Austria, www.fsoa.at ) Hier braucht es eine offensive Stütze, auch bezogen auf den Saisonrhythmus, der nicht per Kalenderjahr sondern mit H/W+F/S Saison programmiert und vorfinanziert wird.







Marianne Figl, 5020 Salzburg