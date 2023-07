Keine Spielwiese für einzelnen Politiker

Das Landesmedienzentrum, das dem Landeshauptmann direkt unterstellt ist, soll eigentlich nur der Presse Informationen von der Regierungsarbeit und der Landesverwaltung liefern. Doch es will selbst Presse spielen und Jubelmeldungen über den Landeshauptmann verbreiten. Der Rechnungshof kritisiert in seinem jüngsten Bericht dies und erinnert an dessen Kernaufgaben (SN-Bericht vom 27. Juli 2023). Es geht immerhin um einen aufgeblähten Apparat mit 19 Mitarbeitern.

Die Retourkutsche lässt nicht lange auf sich warten. So sollen nur mehr Teile des Berichts veröffentlicht werden, die dem Medienzentrum genehm sind.

Der Landesrechnungshof soll in Zukunft nicht mehr dem Landeshauptmann, sondern dem Landtag unterstellt sein. Er darf keine politische Spielwiese eines einzelnen Politikers sein.





Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg