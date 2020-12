Keine Teststraßen für die südlichen Stadtteile

Es wundert mich nicht, dass nur eine geringe Beteiligung an den Massentests erfolgte. Ich war am Freitag Vormittag auch im Kongresshaus, um mich testen zu lassen, aber die Schlange der Wartenden, die bis zum Schloß Mirabell reichte, hat mich abgeschreckt. Mindestens 30 Minuten Wartezeit wollte ich nicht auf mich nehmen. Ich bin dann mit dem Fahrrad zum Flughafen gefahren und habe dort den Test machen lassen. Wartezeit ca. fünf Minuten. Für mich unverständlich ist, dass es in der Innenstadt nur ein Testlokal gab. Warum wurden nicht z. B. im Festspielhaus, dem Gerichtsgebäude oder in der Alpenstraßenarena auch für den Süden Teststraßen angeboten? Es wohnen in den südlichen Stadtteilen Moos, Gneis, Leopoldskron, Morzg, Kleingmein, Alpenstraße auch Mitmenschen, die sich testen lassen wollten, aber die der weite Weg zu den im Norden und Westen befindlichen Teststraßen abgeschreckt haben.

Vor allem für Mitmenschen, die nicht mehr mobil sind, wäre ein näher gelegenes Testlokal wesentlich günstiger zu erreichen.



Hans Georg Scholtyssek, 5020 Salzburg