Also keine von Menschen erfundene Namen mehr für Tiere? Geht's noch? Was sind eigentlich Elefant, Löwe, Affe, Krokodil, Wolf, Bär und so weiter anderes als vom Menschen erfundene Bezeichnungen? Weiß ein Zebra eigentlich, dass es ein "Zebra" ist?

Ich halte das von Herrn Hering-Hagenbeck angedachte Namensverbot für Tiere für völligen Unsinn.



Charles Elkins, 9300 St. Veit/Glan