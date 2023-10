Keine Übereinstimmung von Theorie und Praxis auf der A10

Wenn die Theorie für Verkehrsplaner nicht so verlockend wäre, weil man offensichtlich die Parameter der Realität verkennt: Als Lösung im Falle eines Staus auf der staugeplagten Tauernautobahn im Bereich der Tunnelkette Pass Lueg Tafeln aufzustellen mit der Aufforderung, eine Rettungsgasse zu bilden und gleichzeitig den Pannenstreifen für den ÖPNV freizuhalten, zeigt die vermeintliche Unfähigkeit der Planer, sich vor der Festlegung solcher Regelungen zumindest mit den Abmessungen von Fahrzeugen und der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche und deren paralleler Kombination in vorwärtsstrebender Richtung ausreichend auseinandergesetzt zu haben. Anders kann es nicht sein, dass die Praxis, wie z. B. am 29. 9. 2023 bewiesen, das Gegenteil beweist.

Kurz nach dem Knoten Bischofshofen in Fahrtrichtung Salzburg staut es schlussendlich auf beiden Spuren, nur Motorräder konnten sich durchschlängeln. Auf der rechten Fahrspur ein Lkw nach dem anderen, auf der linken Spur eine Pkw-Kolonne. Weil die Lastwagen aber nicht auf den Pannenstreifen ausweichen durften, war trotz disziplinierter Autofahrer die frei gewordene Fläche zwischen den Kolonnen so gering, dass nicht einmal mehr ein Rettungswagen durchgekommen wäre. Würde parallel zum Lkw auf der Überholspur auch ein Reisebus zum Stehen gekommen sein, könnten gerade noch Motorradfahrer die Rettungsgasse nutzen, eine Feuerwehr müsste fliegen. Hinzu kam noch, dass vom Autobahnzubringer Bischofshofen kommend ein Lkw aufgefahren ist, der auch, wenn er nur ein Pkw gewesen wäre, wegen des Staus sich nicht auf die Fahrspur einordnen konnte und damit wurde auch noch die Zufahrtsmöglichkeit über den Autobahnzubringer unmöglich.

Obwohl Pkw auf der Überholspur vereinzelt im Schritttempo fahren konnten, war ein Abfahren zumindest für Salzburger Autofahrer in Pfarrwerfen nicht möglich, weil zwischen den Stoßstange an Stoßstange stehenden Lkw kein Durchkommen war und damit war der flächendeckende Stillstand beobachtbar komplett.

Gott sei Dank kam wegen des sehr schwachen Fahrplans kein Linienbus aus dem Lungau, um die Situation nicht nur im Stau auf der "Pannen-Busspur", sondern auch noch für seine Fahrgäste zu verschärfen und das nur deswegen, weil sich offenbar kein Planer dieser Lösung mit den Abmessungen von Fahrzeugen auseinandergesetzt hat. Es geht eben nichts mehr.

Das ist von der Politik als Resultat der Verkehrspolitik zur Kenntnis zu nehmen und es wird nichts helfen, egal welche Tafeln noch aufgestellt und an Linien auf die Fahrbahn gemalt werden, dass sie sich endlich mit einer ausreichenden Eisenbahninfrastruktur im Bundesland Salzburg auseinandersetzen muss, deren Maßnahmen alle seit Jahrzehnten bekannt sind. Verantwortliche Politiker brauchen jetzt nicht nur eine Krisensitzung nach der anderen für ein Problem, das auf der Straße nicht mehr zu lösen ist, vielmehr erwarten sich die Salzburger, dass die verantwortliche Landespolitik solange im Verkehrsministerium verhandelt, bis die fehlenden Eisenbahnmaßnahmen entlang der West- und Tauernbahn fixiert und auch finanziert werden. Wenn damit heute begonnen würde, wäre im Zusammenwirken mit dem S-Link nicht nur den täglichen Pendlern, sondern auch dem Wirtschaftsverkehr geholfen, wobei der Transitverkehr mit Urlaubern und Lastkraftwagen das Fass nicht so extrem zu überlaufen brächte.

Die nächste Sanierung der Autobahn wird bei weiter steigenden Verkehrsaufkommen nicht mehr 50 Jahre, sondern vielleicht nur mehr 40 Jahre auf sich warten lassen.

Die Politik muss dringend aufgeweckt werden, damit man nach dem Bau der fehlenden Maßnahmen auf der Eisenbahn den Personenverkehr samt S-Bahn verstärken und eine rollende Landstraße samt Autoreisezüge im 60-Minuten-Takt entlang der A10 einsetzen kann. Das Konzept dazu ist 25 Jahre alt. Zuallererst ist allerdings eine Blockabfertigung zumindest am Walserberg in Richtung A10 einzurichten, weil der Stau in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Wartezeiten führt und ständig weitere Fahrzeuge dazukommen.



Mag. Georg Fuchshuber, 5301 Eugendorf