Keine Verbesserungen für Fiakerpferde trotz Missständen

Noch immer kann ich nicht verstehen, dass es in Städten wie Innsbruck möglich ist, eine Hitzefrei-Regelung für die Pferde zu beschließen und in Salzburg nicht. Weshalb fällt ein Amtsbericht positiv aus, obwohl Missstände, Vertragsbrüche und über 24.000 Unterschriften, die gegen eine Vertragsverlängerung am 24. 11. seitens des VgT dokumentiert und gesammelt wurden?

Schade, dass offensichtlich weder die Stadt noch die Fiaker bereit sind, Verbesserungen für die in Städten mit ihrer Anpassungsfähigkeit überforderten und nicht artgerecht geführten Pferde zu erzielen.



Andrea Hagn, MA, 5082 Grödig