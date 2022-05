Der Bundeskanzler hat es jüngst gesagt, die ÖVP wird keine Wahlempfehlung abgeben, mit der guten Begründung: "Die Menschen sind mündig und können ihre Entscheidung selbst treffen". Fein, dann können wir also davon ausgehen, dass die ÖVP auch bei anderen Wahlen sich in Zukunft an diese kluge Festlegung erinnert und damit unsere Parteienförderungsgelder allenfalls sinnvoller verwendet. Warum ist uns allen das nicht schon früher eingefallen?

Josef Schatz, 5020 Salzburg