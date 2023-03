Keine warme Mahlzeit am Wochenende

Ich wohne in der Nähe des ehemaligen Hotels "Nussdorferhof", das heute eine Sozialeinrichtung beherbergt. Regelmäßig treffe ich daher auf einen Bewohner dieser Einrichtung und bin auch schon ins Gespräch mit ihm gekommen. Er macht auf mich einen mit seiner Situation zufriedenen Eindruck. Ganz zufällig habe ich erfahren, dass es am Wochenende statt der üblichen warmen Mahlzeit zu Mittag eine Jause gibt, und er meinte dazu, dass dies "Gewohnheit" sei.

Und ich stelle deshalb die Frage an die zuständigen Stellen, aber auch an alle diesbezüglich Interessierten, ob es bei uns in Salzburg nicht möglich ist, auch am Wochenende eine warme Mahlzeit zu organisieren. Es geht darum, den sozial und vom Leben Benachteiligten in unserer Gesellschaft eine kleine Freude zu machen.

Ich möchte nicht, dass dieser Aufruf von irgendjemandem parteipolitisch oder anderwärtig ideologisch instrumentalisiert wird. Es geht einfach nur darum, die Jause am Samstag und Sonntag Mittag durch ein warmes Essen zu ersetzen. Das muß doch organisatorisch möglich sein!







Sieglinde Geringer, 5020 Salzburg