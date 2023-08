Keine wirkliche Entlastung

Ein Mietpreisdeckel mit fünf Prozent pro Jahr für drei Jahre bei einer Inflationsprognose im Jahr 2024 von vier Prozent. Für wie bescheuert hält uns eigentlich die Bundesregierung? Das, was hier präsentiert wurde, ist kein "Mietpreisdeckel", sondern vielmehr der groteske Plan, die Erhöhungen der Mieten zu regulieren, und selbst dies nicht für alle Mietverhältnisse. Hier wird den Menschen Sand in die Augen gestreut und etwas als ,,Hilfe" verkauft, ohne dass es tatsächlich finanzielle Erleichterungen bringen wird. In Wirklichkeit ist das eine Gewinngarantie für die Vermieter statt eine Entlastung für die Menschen.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd