Keine Worte können dies beschreiben

Dieser schreckliche Vorfall im Lungau, bei dem ein 15-Jähriger sein Leben lassen musste, hat mich zutiefst betroffen gemacht.

Die Eltern, die Geschwister gehen in diesen Tagen durch die Hölle. Keine Worte können diese Gefühle beschreiben. Das Licht der ersten Kerze am Adventkranz diesen Sonntag zünde ich für Andreas an. Vielleicht werden diesen Sonntag viele Kerzen für ihn angezündet und die Hinterbliebenen - ganz besonders die Mutter - spüren eine Welle des tiefen Mitgefühls.

Und es sollten auch gute Gedanken an den Unfalllenker gehen, denn auch in seinem Leben ist nichts mehr wie früher.



Ulrike Magner, 5071 Wals