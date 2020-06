Kennzeichnung für notorische Raser

In meiner Jugendzeit kann ich mich erinnern, dass in einigen europäischen Staaten auf den Autos ein 80er stand - so wie jetzt dieses L17. Da durften Führerscheinneulinge im ersten Jahr nur 80 fahren. Das nahm den Jugendlichen auch den Druck, beweisen zu müssen, wie schnell sie fahren können.

Diese Kennzeichnung wäre vielleicht auch ein Mittel gegen notorische Raser. Durch den 80er-Kleber fällt ein Schnellfahrer auch den anderen Verkehrsteilnehmern auf.

Den Politikern fallen leider nur Rufe nach höheren Strafen oder mehr Radarüberwachung ein, was aber bei dem derzeitigem Personalstand nicht geht.



Peter Damjanovic, 5020 Salzburg