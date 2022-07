Transparenz kann so einfach sein. Ich erinnere an den ehemaligen Weiserhof unter der Leitung von Roland Essl. Eine große Glasvitrine am Eingang, in der die Lieferscheine seiner Lieferanten der letzten 14 Tage ausgewiesen wurden. Das ist gar kein Aufwand, man muss es nur wollen. Aber lieber verkauft man schön klingendes Alpenrind oder Tauernlamm und all das kommt aus Neuseeland, Brasilien und sonst wo her! Ich weiß jetzt, wo ich das nächste Mal essen gehen werde!





Paul Eiser, 5101 Bergheim