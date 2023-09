Kennzeichnungspflicht wäre neue Schikane für Wirte

Es mag ja Sinn machen, wenn man auch wenn in der Gastronomie der Wirtshausbesucher weiß, woher Schnitzel & Co kommen.

Jedoch bei den momentan sehr hohen Einkaufspreisen für die Lebensmittel,

bleibt den Wirten oft nichts anderes übrig, als günstige Ware zum Beispiel auch aus dem Ausland einzukaufen. Diese stammt natürlich sinngemäß oft aus Ländern, wo die Produktionskosten, etwa für Fleisch niedriger sind. Da dank der momentan extrem hohen Inflation den Österreichern weniger im "Börsel" bleibt, können sie auch beim Wirt nicht so viel Geld ausgeben. Man möchte aber trotzdem öfter mal essen gehen. Ich halte die geplante Kennzeichnungspflicht, die beinahe alle Lebensmittel betreffen würde, für eine neue Schikane der schwarz-grünen Regierung, die darauf abzielt das Wirte-Sterben weiter zu forcieren. Das ist ja fast schon ein offenes Geheimnis. Warum das so ist, erschließt sich meinem logischen Verstand nicht. Denn wir wussten im Restaurant und beim "Wirtn" auch bisher nicht, woher der Wirt die Rohstoffe bezieht. Und ehrlich gesagt ist es mir lieber, "ausländische" Ware am Teller zu haben, und es mir dafür auch leisten können ab und zu zum Wirt zu gehen. Auch für das geschäftliche Überleben der Wirte wäre es wichtig, nicht wieder mit einer neuen Schikane leben zu müssen.



Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz