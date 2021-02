Zu "Kernfrage des Bundesheers ist in Schwebe": Danke für den Beitrag in den SN vom 8. 2. 2021. Ich glaube nicht, dass die Politik in der Lage ist, dieses österreichische Problem der starken Wehrunwiligkeit zu lösen. Dazu müsste Aufklärungsarbeit auf breiter Basis geleistet werden. Wenn ein überwiegender Teil der Bevölkerung den Wehrwillen offen zeigen würde, wäre auch die Politik in der Lage und gefordert, die beschämende Situation des Bundesheeres zu ändern.

Helmut Schwinger, 5020 Salzburg