KI braucht neue gesellschaftliche Formen und Formate

Zu Clemens Panagls Artikel "Lässt KI die Kreativität explodieren?" (SN, 11. 3.):

Typisch für unseren Kulturkreis, dass in Debatten über die Auswirkung neuer Techniken alte Organisationsmuster beharrlich Aufmerksamkeit fordern. Das Urheberrecht auf KI hin zu diskutieren scheint etwas seltsam, funktioniert es im heutigen Streaming-Markt an sich schon nicht mehr befriedigend. Was für Haydn und Mozart selbstverständlich war, könnte es auch für KI sein. Zur Bezahlung geleisteter Kulturarbeit sollten neue Formen und Formate gefunden werden. Eine neue Aufgabe zum Beispiel für den ORF als Speicherplattform der Kulturleistungen in Österreich, auf die alle Zugriff haben und dort zentral über staatliche Lenkmechanismen abgegolten werden. Wer geschwitzt hat, bekommt bei guter Struktur mehr als heute, wer gewitzt im Abrufen Meister ist, bezieht seine Befriedigung aus dem Ergebnis.



Erhard Petzel, 5020 Salzburg