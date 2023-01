KI in smarter Schule

Zu Stefan Veigls Artikel "Schreibt der Computer bald die bessere Hausübung?" (SN, 27. 1.):

Stefan Veigls und Josef Trappels Beiträge zur Software ChatGPT stellen die Verwendung von Texte erstellender KI in einen unaufgeregten und pragmatischen Zusammenhang. Die Schnappatmung in den Bildungsinstitutionen zeigt eher die Problematik dort auf. Die Kompetenzorientierung in ihrer strukturell erdrückenden Konsequenz mit begleitender Überprüfungsmanie führt in eine pädagogische Sackgasse. Statt dessen muss Schule völlig neu aufgesetzt werden mit Projekten für Teamarbeit und begleitenden Kursen ohne Jahrgangsklassen und Stundenplankorsett. Dort käme auch KI treffsicher zum Einsatz, während Texte in funktioneller Umgebung erarbeitet werden. Mehr Mut und weniger öde Verwaltungspädagogik wäre gefragt.



Erhard Petzel, 5020 Salzburg