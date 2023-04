KI lässt sich nicht aufhalten

Die SN vom 4. April widmen sich in zwei Artikeln der KI (Künstliche Intelligenz) oder ultimativ-digitalen Informationsrobotik. Diese hat die analoge und noch vielmehr virtuelle Welt aufgescheucht, hat die nächste digitale Dimension eingeläutet. Da bleibt kein Stein/Bit auf dem anderen. Auch wenn Italien vorerst eine Sperre des GPT Chatbots beschlossen hat und andere Staaten Einschränkungen dieses andenken, wird das Dilemma des Zauberlehrlings - "Die Geister die ich rief, die werde ich nun nicht mehr los" - gnadenlos, weltweit flächendeckend um sich greifen und bis in den letzten Kinderzimmerwinkel vorpreschen. Chatbots (chat + robot) sind Textroboter, mit denen man sich unterhalten kann. Diese generieren, gefüttert durch verbale oder schriftliche Eingaben, binnen weniger Sekunden jedwede gewünschte Version des Outputs.

Regulative gegen das scheinbar omnipotente Instrument der KI werden flugs verebben. Es gilt, den fordernden Umgang mit dieser in sich widersprüchlichen Kraft zu erlernen und Tun und Fokus in vielen Bereichen des Alltags bewusst wieder mehr auf das analoge, physisch-emotionale, empathiegetriebene Nebeneinander zu richten - Zusammenrücken und "Menscheln" ist mehr gefragt denn je zuvor. Dann wird uns auch das unwirklich-wirkliche Phänomen KI nicht merklich irritieren.





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl