KI, Politik und Medienkompetenz

Politiker wie Staatssekretär Florian Tursky werden sich erst ernsthaft mit den negativen Seiten der Künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, wenn die ersten gut gemachten Fake-Videos von ihnen im Internet kursieren und von den Menschen für bare Münze genommen werden, was durchaus Wahlkämpfe und Wahlergebnisse beeinflussen kann.

Die meisten User teilen Inhalte, ohne diese kritisch zu hinterfragen. Auch die jungen "Digital Natives", die sich angeblich so gut mit Medien auskennen, fallen durch den sorglosen Umgang mit Informationen auf. Zuletzt ist mir das im Geschichts-Unterricht in Bezug auf das "Willow-Project" bewusst geworden, das großer Aufreger auf TikTok war. Die Entrüstung der Schüler/-innen war groß, niemand hat sich jedoch die Mühe gemacht, die genauen Fakten zu recherchieren.

Solange Menschen keine ausreichende Medienkompetenz aufweisen und die Politik dermaßen hinter den technischen Entwicklungen hinterherhinkt, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz äußerst fragwürdig.





Mag. Agnes Widauer, 1210 Wien