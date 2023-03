KI Textrobotik - Fluch oder Segen?

GPT Chatbots (chat + robot) sind Textroboter, mit denen man sich unterhalten kann. Diese generieren, gefüttert durch verbale oder schriftliche Eingabe, binnen weniger Sekunden jedwede gewünschte Version des Outputs. Betrachtungen, Kommentare, personalisierte Empfehlungen, Ansprachen, Gemälde, und, und, und … Kurzum, Identität und Urheberstatus des "Verfassers" werden irrelevant, weil nicht nachvollziehbar. Fluch oder Segen? Erleichtert die ultimativ-digitale Informationsrobotik das Alltagsleben oder führt diese die virtuelle Welt gar ad absurdum?

Bewusstseinsbildung und das Wissen um das "künstliche Fabrikat" sind jedenfalls unerlässlich. Es ist essenziell, dieses signifikante, unwirklich wirkliche - wirklich unwirkliche, virtuelle Phänomen nicht zu negieren und den sorgsamen Umgang mit diesem zu erlernen. Wir alle, besonders Eltern, Schulen und Bildungsstätten sind aufs Neue je gefordert. Authentische Beiträge im Internet sollten per Urheberrechtzertifizierung als "authentic", softwaregenerierte Fabrikate als "fabricated" gelabelt werden.

So oder so, es ist ohnehin längst Zeit, sich persönlich vom digital-virtuellen Überkonsum der letzten Dekade merklich zu distanzieren, um mit seinen Mitmenschen wieder physisch enger zusammenzurücken.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl