Kickl gehört nicht auf die Regierungsbank

Herbert Kickl erklärte neulich im Bierzelt am Urfahranermarkt seinen 5000 Anhängern, dass er Menschen, die die Klimawende wollen, entmündigen will.

Ich begebe mich jetzt nicht auf dieses Niveau hinunter. So weit kann ich mich mit meinen fünfzig Jahren nicht mehr bücken.

Ich möchte es lieber sachlich angehen.

Auf der ganzen Welt (auch in China, Indien und Saudi Arabien) wird massiv in erneuerbare Energien investiert. Nicht, weil die so klimabewusst sind, nein, weil Windstrom und Sonnenstrom die billigste Energieform ist und weil Windräder und Photovoltaikanlagen die Luft nicht verpesten.

Herr Kickl hat wohl in der Schule gefehlt, als die Grundlagen der Betriebswirtschaft gelehrt wurden. Oder er will einfach seinen Freund aus Russland unterstützen.

Jeder vernunftbegabten Österreicherin und jedem Österreicher muss bewusst sein, dass Herr Kickl unser Land zu einem neuen Ostblock führen würde, der ähnlich wie der alte Ostblock in Armut enden würde.

Herr Kickl gehört auf die Schulbank und sicher nicht auf eine Regierungsbank.



Jürgen Hutsteiner, 4400 Steyr