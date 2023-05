In seinem Artikel "Wie wir alle Herbert Kickl ins Bundeskanzleramt jammern" in den SN vom 15. Mai setzt Alexander Purger wieder einmal einen glänzenden Kontrapunkt zu dem ewigen Krankjammern der aktuellen Situation seitens der Opposition, aber auch seitens der meisten Medien, vor allem des ORF.

Nicht nur, dass wir keine wirkliche Opposition haben, weil die SPÖ in selbstzerstörerischen internen Machtkämpfen darauf vergisst, konkrete Alternativen zur Regierungspolitik in den Mittelpunkt zu stellen (wahrscheinlich haben sie keine!), auch die Medien tun mit vielen Berichterstattungen indirekt alles, um Kickl zu bewerben.

Wenn aber dann die FPÖ in Regierungsverantwortung kommt, wie in Niederösterreich oder Salzburg, dann steigen alle Linken auf die Barrikaden und wer ist schuld? Natürlich die ÖVP, die den Blauen den Steigbügel hält. Sind wir doch froh, wenn sie zumindest in manchen Bundesländern Mitverantwortung erlangen. Erstens ist es der wichtigste Grundsatz in der Demokratie, die "Stimme des Wählers" als Souverän zu akzeptieren, auch wenn es einem nicht immer passt, und zweitens geht es mit der FPÖ immer dann bergab, wenn sie ans Regieren kommt. Und vor allem, entziehen wir Herrn Kickl den Nährstoff seines Erfolgs: Hören wir endlich einmal auf, alles krank zu jammern. Man kann an der aktuellen Regierung viel kritisieren, aber die wesentlichen Probleme unserer Zeit sind die Probleme von außen, wie Ukrainekrieg vor der Haustür und Teuerung, wobei unser an sich gutes Sozialsystem glücklicherweise imstande ist, etwa mit einer Inflation von circa neun Prozent zurechtzukommen.





Günter Braun, 1020 Wien