Es ist schrecklich, was in NÖ passiert, aber deshalb ist Kickl noch lange nicht salonfähig. Dem sollte in Salzburg entgegengearbeitet werden. Viele schütteln einfach nur mehr den Kopf. Das sollte man nicht mit "demokratischen Zwängen" abtun, da stehen demokratische und gesellschaftliche Werte auf dem Spiel. Weiß Mikl-Leitner nicht, was da alles von ihren Mitregenten im Schilde geführt wird (Verunglimpfung der Erdbebenopfer, Verherrlichung von Naziliederbüchern ...)?

Gidi Außerhofer, 5400 Hallein