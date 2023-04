Kickl kommt - eine Drohung und eine Warnung!

Koller nimmt an, dass die FPÖ im Falle einer Regierungsbeteiligung wieder im Chaos versinken und bei der darauffolgenden Wahl wieder implodieren würde (SN, "Der Politzyklus der Freiheitlichen", 17. April 2023). Hoffentlich hat er recht! Doch die Kickl-Freiheitlichen könnten aus der Geschichte gelernt haben und das könnte zu einer politisch-strukturellen Änderungen in Österreich führen, die sich niemand wünscht.

Wer sich zum Beispiel am Wochenende in Tamsweg eine halbwegs normale Wahlveranstaltung der FPÖ mit etwas Qualität erwartet hatte, musste sich bitter enttäuscht, ja zutiefst erschreckt abwenden. Das, was da abgeliefert wurde, war ein Wahlzirkus der übelsten Sorte. Angefangen mit Marlene Svazek, die Landeshauptmann Haslauer zu ihrem Feindbild auserkoren hat, über Standing Ovations für beleidigende und möglicherweise strafrechtlich relevante Aussagen des FPÖ-Chefs ("Idioten, Verbrecher" usw. an die Adresse einer im Amt befindlichen Regierung) war alles zu finden, was der Begriff der Demagogie (= Volksverhetzung) umfasst.

Svazek, Kickl und Co. bedienen sich der oftmals berechtigten und durchaus nachvollziehbaren Kritik des "kleinen Mannes" an "denen da oben" in einer Art und Weise, die fatal an dunkelste Zeiten unserer Geschichte erinnert. Sogar die Sprachmuster sind dieselben. Kickl schwafelt von einer Einheitspartei, macht die Politik dabei zu einer bösartigen Kabarettveranstaltung und geriert sich selbst als einer der "Unseren". Und vielen Menschen gefällt das. Sie bemerken nicht, dass sie nur für die politischen Zwecke des ehemaligen Innenministers eingespannt und missbraucht werden. Dieser Mann will allen Ernstes ein sogenannter "Volkskanzler" werden - das nenne ich eine Drohung!

Sollte diese Drohung wahr werden, werden sich viele, die sich ob der dummen und erniedrigenden Sprüche dieses Mannes heute noch auf die Schenkel klopfen, in einer politischen Realität wiederfinden, die sie so ganz bestimmt nicht wollten. Ich warne ganz eindrücklich vor einem solchen Kanzler, noch dazu wenn man bedenkt, dass er schon 2024 mit einem willigen Partner über eine Verfassungsmehrheit verfügen könnte. Denken wir dabei nur an seine Worte, dass das Recht der Politik und nicht die Politik dem Recht zu folgen hätte. Orbán und Erdogan lassen grüßen. Wir dürfen es als mündige Wähler und Staatsbürgerinnen nicht so weit kommen lassen.





