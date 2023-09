Kickl und Weidel beweihräuchern sich gegenseitig

Herr Kickl lädt AfD-Chefin Frau Weidel zur Pressekonferenz. Was folgt richtet sich als AfD und FPÖ Propaganda an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und beinhaltet gegenseitige Beweihräucherung, zur Schau gestellte Entschlossenheit zur Zusammenarbeit und eine ausführliche Eliten und System-Schimpfe bis in die Ebenen der EU, der WHO und so weiter. Besonders gefühlsintensiv wurde Frau Weidel in ihren Ausführungen zum Thema Kontroll-Verlust der Migration an den europäischen Außengrenzen den sie als von etablierten Parteien geplanten, "politisch-ideologischen Kontroll-Verzicht" betitelte. Sie wetterte gegen zügellose, männliche Wirtschafts-Migranten, die unsere Heimatländer überrennen und verlangte ein "no way", von Migration und Zuwanderung nach australischem Vorbild. Kickl ritterte mit der Forderung nach einer Festung Österreich an Weidels Seite und riet, mithilfe einer Militärflotte auftauchende Flüchtlingsboote zum Umkehren zu zwingen. Altbekannte Positionen beider Rechts-Politiker werden als alternativlose Beiträge zur schnellen Lösung sämtlicher Problemlagen nun im schwester-parteilichen Doppelpack vorgetragen. Aktuelle Krisen werden geschickt verwendet, um durch Kampfrhetorik, Verunsicherung durch Verschwörungsmythen und große Versprechen an das "Volk", eine Gefolgschaft zur Festigung eigener Machtinteressen zu formieren. Inmitten aller Zustimmung in den Umfragen kratzt es Frau Weidel und Herrn Kickel wenig, wie sehr ihnen die Kontrolle über das Einhalten roter Linien bei Partei-Inhalten und Zielen und beim Politstil entgleitet und das gesamte Agieren in einen Demokratie-gefährdenden, menschenverachtenden und rechtsradikalen Ton abgleitet.

Es scheint sich hier um ein Experimentieren mit "Kontroll-Verzicht" zu handeln, das ungeachtet der Erfolgswelle beider Parteien, ein absolutes "NO GO" erfordert!





Petra Buchner, 5110 Oberndorf