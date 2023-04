Kimaaktivisten und Last Generation heute

Anfang der siebziger Jahre, also vor 50 Jahren, gab es noch die große Halleiner

Papierfabrik, die mit ihrem Ausstoß von stark verschmutzter, schwefelhaltiger Abluft nicht nur die Halleiner Luft verpestete, sondern durch das Salzachtal und

bei dementsprechenden Windverhältnissen auch bei uns in Salzburg zu spüren

war. Darüber hinaus führte die gesamte Salzach eine dunkelgraue Kloake mit tausenden Tonnen von giftigem Abfall aus der Papiererzeugung.

Damals waren es die Salzburger Bürger, die mit der von den drei Gründervätern der Bürgerliste, Herbert Fux, Richard Hörl und Eckehart Ziesel, gegen den massiven Widerstand der Halleiner Papiererzeuger kämpften, die mit dem Argument des Verlusts aller Arbeitsplätze in ihrem Betrieb dagegenhielten und behaupteten, eine Änderung der Papiererzeugung sei aus diesem Grunde nicht möglich. Es wurde verhandelt, protestiert, wieder verhandelt, so ging das monatelang. Schließlich erfolgte die große Konfrontation vor dem Schloss Mirabell, die wirklich bedrohlich war, weil die Argumente völlig gegensätzlich waren. Die Entscheidung fiel am Ende zugunsten der Gesundheit von Mensch und Natur!

Dazu kam in Salzburg die Firma Kaindl und auch hier wurde der Einbau von Filter-

systemen erzwungen und dem schädlichen Ausstoß von stark verschmutzter aggressiver und gesundheitsschädlicher Abluft ein Ende bereitet. Auch in Hainburg war es ein großer Kampf, bei dem einige Salzburger Delegationen dabei waren.

Allen Gegnern von giftigen Abfallprodukten, von Wasser- und Luftverschmutzern war das Erhalten der Natur, reiner Luft und reinem Wasser gemeinsam und so wurde damals mit aller Kraft und allen verfügbaren Möglichkeiten dafür gekämpft. Und damals hat die Natur zum Wohle von uns allen, vor allem auch für unsere

Kinder und Enkel, gewonnen.

Das Paradies Hainburger Au ist heute noch das Naturhabitat für alle dort lebenden Tiere. Die Salzach ist wieder grün, sauber und durchsichtig bis auf ihren Schotter-

grund und die Fische sowie andere Wassertiere fühlen sich darin wohl. Die Luft in

Hallein und Salzburg wurde durch den Einbau modernster Technologien und Filter-

anlagen wesentlich verbessert und Menschen und Tiere können wieder frei atmen.

Leider ist das Bestreben des Menschen immer höher, weiter, mehr. Unsere einzige Erde dreht sich offenbar viel zu schnell, will heißen, alles, was sich Menschen wünschen, muss sofort erfüllt werden, ohne einen Gedanken daran zu ver-

schwenden, wie lange unsere Ressourcen noch reichen.

Seit dem Ende der Pandemie hat sich bei uns die Anzahl der Passagierflüge vervielfacht, um die europäischen Wintersportler in unsere Wintersportorte ein- und wieder auszufliegen, jedes Wochenende. Auch die Anzahl der Pkw hat sich wiederum stark erhöht und unsere Bürger fliegen und fahren mehrfach im Jahr in den Urlaub. Auch Schiffsreisen mit Kreuzfahrtschiffen sind zu erwähnen, sie verschmutzen ganz wesentlich die Flüsse und Meere, auch damit gehen Fauna und Flora zugrunde.

Die Signale hören und sehen wir täglich, viele Menschen wollen nicht verstehen, dass es mit der Klimaerwärmung, der Austrocknung der Seen (nicht nur der Neusiedlersee, auch der Gardasee hat einen Wassertiefststand), dem Absinken des Grundwasserspiegels (unseres Trinkwassers!) nicht fünf vor zwölf, sondern viertel nach zwölf ist es. Wir Menschen, die Tiere und die Vegetation überleben nur, wenn wir jetzt handeln. Die Politik muss mit restriktive Maßnahmen und jeder Einzelne von uns jetzt dementsprechend handeln, um damit zu erreichen, die rasende Fahrt vor dem Abgrund zu stoppen.



Gerda Ziesel, 5020 Salzburg