Kinder bleiben auf der Strecke

In Kindergärten wird soziales und gesellschaftliches Verhalten der Kinder grundgelegt - und das Gefühl dafür, was ihr Stellenwert im Leben ist. Ein positives Urvertrauen aufzubauen ist die Basis jeglicher Entwicklung des menschlichen Seins. In den Kindergärten der Stadt Wien gibt es tausende (fast ausschließlich) Frauen, welche täglich fremde Kinder ab unter einem Jahr mit Liebe, Verständnis und Fachwissen am Arbeitsplatz begleiten. Ich schreibe begleiten, denn die Möglichkeiten der Bildung, der Bewahrung ihrer sensiblen in Entwicklung befindlichen Wesen wird nicht als wichtig genommen. Hauptsache, bis zu zehn Stunden am Tag ist Versorgung gewährleistet. Wo der Stellenwert der Kinder bleibt, habe ich mich in den letzten Jahren als Pädagogin stets gefragt. Über den Wert der im Kindergarten Beschäftigten will ich nichts mehr an Lippenbekenntnissen hören oder lesen. Denn als Personalvertreterin habe ich viel jahrzehntelang erlebt. Wir drücken gerne mal das eine Auge zu. Doch wenn das andere Auge blind ist, wird die Sicht der Dinge weiterhin eingeschränkt bleiben.





Astrid Konzett, 1210 Wien