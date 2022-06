Kinder haben noch immer keine Lobby

Die Stadt wird sicher einen Platz finden, wo Kinder ungestört biken können? In jeder anderen Stadt vielleicht, nicht jedoch in Salzburg, in einer Stadt, die sich um Kinder weniger kümmert als um Hunde. Für Hunde werden eigene Freilaufplätze geschaffen, aber unsere Kinder sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Die Anrainer fühlen sich durch die bikenden Kinder gestört? Nicht jedoch an freilaufenden, nicht gehorchenden Hunden, die ihre stinkenden Haufen in der Au überall hinterlassen? Ja wo leben wir denn? Schon wir Nachkriegsjugend sind in der Au dort mit unseren Rädern gefahren. Es ist eine Schande, unseren Kindern die Radstrecke zu verwehren, Anrainer und Politiker sowie Umweltbehörde sollten sich schämen!

Leider haben Kinder noch immer keine eigene Lobby.





Ingrid Kastner, 5026 Salzburg